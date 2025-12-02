Jara suma a su programa una de las medidas estrellas de Matthei: “Si tienes entre 25 y 40, y no tienes acceso a tu primera vivienda...”
La iniciativa propone respaldo estatal para jóvenes y adultos que han ahorrado durante años, ofreciendo un mecanismo que transforma el anhelo de un hogar en una opción viable.
La candidata Jara defendió su propuesta habitacional “Chao Pie”, asegurando que busca derribar uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda: el abono inicial. Esta iniciativa fue inicialmente ocupada por la excandidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.
Según explicó, miles de jóvenes enfrentan un escenario donde ahorrar para el pie de una casa “se siente como un sueño imposible”, pese al esfuerzo que hacen durante años.
Jara sostuvo que su compromiso es “cambiar esa historia” y transformar ese anhelo en una opción tangible.
La iniciativa plantea que el Estado cubra por completo el pie de la primera vivienda para personas entre 25 y 40 años, mecanismo que —afirmó— “vuelve real un camino que hoy parece bloqueado”.
En esa línea, enfatizó que la meta es construir un país donde el acceso a un hogar “no dependa solo del bolsillo, sino del trabajo que ya has puesto”, insistiendo en que la casa propia debe dejar de ser un privilegio distante para convertirse en una posibilidad concreta.
