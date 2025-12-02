;

Jara suma a su programa una de las medidas estrellas de Matthei: “Si tienes entre 25 y 40, y no tienes acceso a tu primera vivienda...”

La iniciativa propone respaldo estatal para jóvenes y adultos que han ahorrado durante años, ofreciendo un mecanismo que transforma el anhelo de un hogar en una opción viable.

Martín Neut

AGENCIA UNO

AGENCIA UNO

La candidata Jara defendió su propuesta habitacional “Chao Pie”, asegurando que busca derribar uno de los principales obstáculos para acceder a una vivienda: el abono inicial. Esta iniciativa fue inicialmente ocupada por la excandidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

Según explicó, miles de jóvenes enfrentan un escenario donde ahorrar para el pie de una casa “se siente como un sueño imposible”, pese al esfuerzo que hacen durante años.

Revisa tambièn:

ADN

Jara sostuvo que su compromiso es “cambiar esa historia” y transformar ese anhelo en una opción tangible.

La iniciativa plantea que el Estado cubra por completo el pie de la primera vivienda para personas entre 25 y 40 años, mecanismo que —afirmó— “vuelve real un camino que hoy parece bloqueado”.

En esa línea, enfatizó que la meta es construir un país donde el acceso a un hogar “no dependa solo del bolsillo, sino del trabajo que ya has puesto”, insistiendo en que la casa propia debe dejar de ser un privilegio distante para convertirse en una posibilidad concreta.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad