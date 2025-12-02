;

VIDEO. Los Tenores comentaron los motivos de la salida de Gustavo Álvarez del banco de la Universidad de Chile

En el programa de este martes, analizaron las opciones para reemplazar al entrenador argentino, anticiparon el choque ante Coquimbo Unido y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este martes 2 de diciembre, nuestros panelistas hicieron la previa del partido de la Universidad de Chile ante Coquimbo Unido por la fecha 29 del Campeonato Nacional, que será el penúltimo partido de Gustavo Álvarez en la banca de los azules, para lo cual analizaron los factores que marcan su determinación.

Pamela Juanita Cordero, Rodrigo Hernández, Pancho Mouat, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron el nuevo sistema de reconocimiento facial que implementará Colo Colo para ingresar al Estadio Monumental.

Revisa también:

ADN

Además, anticiparon el partido de La Roja ante Paraguay por la Liga de Naciones Femenina, escucharon las palabras de Sergio Jadue sobre el presente del fútbol chileno, y supieron de una posible salida de un defensor de la Universidad Católica.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 2 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

