;

VIDEO. Universidad de Chile vs Coquimbo Unido: dónde, cuándo y cómo ver el partido en vivo, en directo, online y en TV

‘Azules’ y ‘Piratas’ se miden en un partidazo en el Estadio Nacional. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido en el Estadio Nacional

El Campeonato Nacional 2025 está a solo días de llegar a su final. Si bien el campeón ya está definido hace semanas, lo cierto es que las luchas siguen vigentes, más aún en la jornada 29 que viene este fin de semana.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada lo disputarán, eso sí, la próxima semana, la Universidad de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas.

Los azules no solo deben ganar para seguir vivos en la lucha por el “Chile 2″, sino por defender a las viejas glorias del club: de conseguir los tres puntos, terminarán con la racha de victorias consecutivas del ‘pirata’ y permitirán que el mítico “Ballet Azul” siga siendo el cuadro con más victorias al hilo, junto a los nortinos, con 16.

Al frente, el objetivo es claro: ganar para seguir entrando en la historia grande del fútbol chileno. Ya son campeones, están clasificados a Copa Libertadores, por lo que en la tabla al menos, no pelean nada.

La U vs. Coquimbo Unido, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 2 de diciembre

  • 20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido Estadio Nacional

El partido de la primera rueda

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad