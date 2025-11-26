El Campeonato Nacional 2025 está a solo días de llegar a su final. Si bien el campeón ya está definido hace semanas, lo cierto es que las luchas siguen vigentes, más aún en la jornada 29 que viene este fin de semana.

Uno de los partidos más atractivos de la jornada lo disputarán, eso sí, la próxima semana, la Universidad de Chile y Coquimbo Unido en el Estadio Nacional, desde las 20:00 horas.

Los azules no solo deben ganar para seguir vivos en la lucha por el “Chile 2″, sino por defender a las viejas glorias del club: de conseguir los tres puntos, terminarán con la racha de victorias consecutivas del ‘pirata’ y permitirán que el mítico “Ballet Azul” siga siendo el cuadro con más victorias al hilo, junto a los nortinos, con 16.

Al frente, el objetivo es claro: ganar para seguir entrando en la historia grande del fútbol chileno. Ya son campeones, están clasificados a Copa Libertadores, por lo que en la tabla al menos, no pelean nada.

La U vs. Coquimbo Unido, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 2 de diciembre

20:00 hrs | Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido | Estadio Nacional