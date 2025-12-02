“Depende de ellos”: Ronald Fuentes pone en duda su continuidad en Ñublense

Ñublense navega por estas semanas en la tranquilidad de tener ya cerrada su temporada, pues matemáticamente aseguró hace rato su permanencia en Primera División, pero no le alcanzó para pelear por acceder a copas internacionales.

Los de Chillán sufrieron otro golpe a su cierre de año tras perder en La Florida ante el Audax Italiano, hilvanando su quinta derrota seguida en el Campeonato Nacional 2025.

“Cometimos un error al inicio que nos costó el gol. Jugamos siempre cerca del arco de Audax, pero no aprovechamos ni las oportunidades que tuvimos ni un error de Ahumada. Es lo que nos viene pasando en los últimos partidos, los errores nuestros nos cuestan goles y los de los rivales no los sabemos aprovechar”, reconoció su técnico, Ronald Fuentes, que no gana un partido desde finales de agosto.

Tras ello, ya van nueve encuentros sin triunfos con Ñublense (ocho caídas y un empate), lo que pone en duda su continuidad en el club de cara a 2026.

“No sé, no depende de mí. Ya conversé con la dirigencia lo que queremos, depende de ellos. Los resultados negativos influyen. Conversaremos cuando estimen conveniente, pero también tengo que ver opciones si acá no resulta. Si no, desde el lunes soy técnico libre”, concluyó Ronald Fuentes ante la consulta de ADN Deportes.