;

“Depende de ellos”: Ronald Fuentes pone en duda su continuidad en Ñublense

El entrenador afrontó su mal cierre de temporada con los de Chillán.

Carlos Madariaga

“Depende de ellos”: Ronald Fuentes pone en duda su continuidad en Ñublense

“Depende de ellos”: Ronald Fuentes pone en duda su continuidad en Ñublense / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Ñublense navega por estas semanas en la tranquilidad de tener ya cerrada su temporada, pues matemáticamente aseguró hace rato su permanencia en Primera División, pero no le alcanzó para pelear por acceder a copas internacionales.

Los de Chillán sufrieron otro golpe a su cierre de año tras perder en La Florida ante el Audax Italiano, hilvanando su quinta derrota seguida en el Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

“Cometimos un error al inicio que nos costó el gol. Jugamos siempre cerca del arco de Audax, pero no aprovechamos ni las oportunidades que tuvimos ni un error de Ahumada. Es lo que nos viene pasando en los últimos partidos, los errores nuestros nos cuestan goles y los de los rivales no los sabemos aprovechar”, reconoció su técnico, Ronald Fuentes, que no gana un partido desde finales de agosto.

Tras ello, ya van nueve encuentros sin triunfos con Ñublense (ocho caídas y un empate), lo que pone en duda su continuidad en el club de cara a 2026.

“No sé, no depende de mí. Ya conversé con la dirigencia lo que queremos, depende de ellos. Los resultados negativos influyen. Conversaremos cuando estimen conveniente, pero también tengo que ver opciones si acá no resulta. Si no, desde el lunes soy técnico libre”, concluyó Ronald Fuentes ante la consulta de ADN Deportes.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad