Sergio Jadue reapareció en una entrevista y se refirió a los casos de corrupción en la FIFA (FIFA Gate) en los que él participó cuando era presidente de la ANFP, motivo por el cual huyó a Estados Unidos en 2015.

El ex mandamás del fútbol chileno aseguró que fue parte de un “esquema” que aún existe en el fútbol y reconoció estar arrepentido de los actos que cometió.

“Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años, que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, señaló Jadue en el pódcast “¿De qué lado estás?”, de Europa Beat.

Además, el empresario calerano dejó una llamativa frase a raíz de su paso por el fútbol como dirigente: “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida. Pero para caerse hay que volar”.

Estas declaraciones de Sergio Jadue corresponden a un adelanto de la entrevista que será publicada el próximo el 19 de diciembre en el canal de YouTube de Europa Beat.

Más frases de Jadue

En el adelanto aparecen más frases de Sergio Jadue. En una de ellas, apunta contra Pablo Milad por los fracasos de Chile en las últimas tres Eliminatorias. “Yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, aseguró.

También lanza un dardo contra Harold Mayne-Nicholls: “Mayne-Nicholls habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Panamericanos”.

Asimismo, el expresidente de la ANFP cuestionó a la máxima figura de La Roja Femenina: “Yo le quiero decir a Christiane Endler que me molestó mucho que renunciara a la selección chilena”.

Revisa los adelantos de la entrevista de Jadue