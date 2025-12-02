;

VIDEO. Sergio Jadue reaparece y lanza dardos contra Milad, Mayne-Nicholls y Tiane Endler: también abordó su participación en el FIFA Gate

El expresidente de la ANFP se mostró arrepentido por participar de los casos de corrupción en la FIFA.

Daniel Ramírez

Agenia Uno

Agenia Uno

Sergio Jadue reapareció en una entrevista y se refirió a los casos de corrupción en la FIFA (FIFA Gate) en los que él participó cuando era presidente de la ANFP, motivo por el cual huyó a Estados Unidos en 2015.

El ex mandamás del fútbol chileno aseguró que fue parte de un “esquema” que aún existe en el fútbol y reconoció estar arrepentido de los actos que cometió.

“Efectivamente, participé en un esquema que era habitual en el fútbol durante años, que sigue pasando y va a seguir pasando en el fútbol. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No las volvería a hacer? Por supuesto que no las volvería a hacer. ¿Estoy orgulloso de todo lo que he hecho en mi vida? Por supuesto que no”, señaló Jadue en el pódcast “¿De qué lado estás?”, de Europa Beat.

Revisa también:

ADN

Además, el empresario calerano dejó una llamativa frase a raíz de su paso por el fútbol como dirigente: “Hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida. Pero para caerse hay que volar”.

Estas declaraciones de Sergio Jadue corresponden a un adelanto de la entrevista que será publicada el próximo el 19 de diciembre en el canal de YouTube de Europa Beat.

Más frases de Jadue

En el adelanto aparecen más frases de Sergio Jadue. En una de ellas, apunta contra Pablo Milad por los fracasos de Chile en las últimas tres Eliminatorias. “Yo voy a responder por mí. Si yo no hubiese ido a un Mundial, renuncio al otro día”, aseguró.

También lanza un dardo contra Harold Mayne-Nicholls: “Mayne-Nicholls habla de la honradez, pero está imputado en casos de delitos por temas de plata por los Panamericanos”.

Asimismo, el expresidente de la ANFP cuestionó a la máxima figura de La Roja Femenina: “Yo le quiero decir a Christiane Endler que me molestó mucho que renunciara a la selección chilena”.

Revisa los adelantos de la entrevista de Jadue

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad