PREVIA. Chile busca su revancha en la Liga de las Naciones Femenina: cuándo enfrenta a Paraguay, dónde y quién transmite por TV

El elenco nacional apunta a seguir afianzando su localía luego de haber sufrido su primera derrota en el proceso al Mundial 2027.

Carlos Madariaga

Chile busca su revancha en la Liga de las Naciones Femenina: cuándo enfrenta a Paraguay, dónde y quién transmite por TV / Comunicaciones ANFP

La selección chilena femenina sufrió la semana pasada su primer tropiezo en la Liga de las Naciones tras perder en el Cuzco ante Perú.

Con ello en mente, las dirigidas de Luis Mena volvieron a suelo nacional con la misión de cerrar el año con un triunfo.

Así las cosas, La Roja Femenina, sin la lesionada Antonia Canales, enfrentará a Paraguay apuntando a seguir su invicto en casa en este proceso eliminatorio, considerando que hace un mes golearon a Bolivia.

Para ello, Chile recibirá a Paraguay este martes 2 de diciembre, a contar de las 20:00 horas, en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua

El partido se podrá seguir a través de la señal de TV abierta de Chilevisión y también a través de la plataforma Fanatiz.

Martes 2 de diciembre

20:00 hrs | Chile vs. Paraguay | Codelco El Teniente


