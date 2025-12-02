;

“Decir que nos salvamos del descenso es como dar pena… No le hacemos un gol a nadie”

Sergio Gioino, presidente de Ñublense, criticó con todo al plantel chillanejo después de que su equipo sumara nueve partidos sin ganar.

Daniel Ramírez

Ñublense perdió ante Audax Italiano anoche y sumó su noveno partido sin saber de triunfos en el Campeonato Nacional. Sergio Gioino, presidente de los “Diablos Rojos”, habló tras la derrota y lanzó duras declaraciones contra el plantel chillanejo.

“Nada del equipo funcionó, no logramos ningún objetivo, quedamos eliminados de mala forma de la Copa Chile y quedamos mal en el torneo. Obviamente hay que hacer cambios y apuntar a un equipo competitivo para el próximo año, porque este grupo no dio resultado”, señaló el exfutbolista argentino en zona mixta.

ADN

Si bien, el elenco de Chillán no terminó peleando el descenso, para Gioino no es motivo de orgullo. “¿Salvarse del descenso? Jamás ha estado en mente desde que estoy en el club. Es el primer año en el que no clasificamos a algo. Entonces, decir que nos salvamos del descenso es como dar pena a estas alturas del campeonato”, sostuvo.

Además, el mandamás de Ñublense criticó la falta de gol de su equipo. “No le hacemos un gol a nadie, tenemos la delantera menos efectiva del campeonato, por eso estamos donde estamos, por eso nos cuesta ganar y no avanzamos, lamentablemente”, afirmó.

Por último, Serio Gioino dejó en duda la continuidad de Ronald Fuentes como entrenador del cuadro chillanejo. “Es un tema que hay que evaluar. Son 9 partidos sin ganar, es muy difícil”, concluyó.

