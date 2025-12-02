Uno de los temas que más ha preocupado al hincha de Colo Colo durante los últimos años ha sido la seguridad en los alrededores y dentro del Estadio Monumental.

Precisamente este 2025, tres hinchas han perdido la vida en su afán de ver partidos del equipo “Popular”: dos menores de edad en abril, producto de una avalancha fuera del recinto que terminó con un atropello por parte de Carabineros, y uno dentro del complejo, que cayó desde gran altura intentando saltar de un sector a otro por los techos.

Es por esto que desde Blanco y Negro se pusieron manos a la obra para mejorar las condiciones de seguridad dentro del Monumental, y este martes anunciaron lo que se adelantó en octubre en ADN Deportes: a incorporación de un sistema de reconocimiento facial para ingresar al estadio.

En total, son 136 torniquetes los que se dispondrán en los distintos accesos del recinto de Macul, que permitirán el ingreso de más de 10 personas por minuto y para los cuales habrá que inscribirse en una página que Colo Colo oficializará prontamente.

El gerente de operaciones del club, Gustavo Poblete, se refirió a cuándo y cómo comenzará a funcionar este sistema biométrico.

“A contar del término de esta temporada, vamos a poner a disposición de las redes sociales de Colo Colo el link para poder hacer el match del reconocimiento facial y del documento (carnet de identidad). Una vez que estés dentro de este portal, vas a poder ingresar al proceso de venta de entradas”, explicó el dirigente de Blanco y Negro.

“Estamos incorporando pasa-personas, que están relacionados con rutear a las personas. Esto incorpora una fila dentro de las rejas del estadio, de cierta cantidad de personas, 250 o 350 aproximadamente. Esto viene por el tema de las avalanchas de personas, pero igualmente está directamente relacionado con otras medidas que tienen que ver con la responsabilidad del hincha”, sentenció Poblete.