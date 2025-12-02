Termina contrato en diciembre, pero aún no se da por ido de la UC: “Estamos en conversaciones” / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

En la UC hay confianza de cara a la última fecha del Campeonato Nacional 2025 luego de haber igualado ante Huachipato, pensando en el cierre del año, cuando reciban a Unión La Calera, donde de ganar abrocharán el “Chile 2″ a la Copa Libertadores.

“Dependemos absolutamente de nosotros. El grupo está muy comprometido para meter a la institución a Copa Libertadores después de cuatro años. La idea es obtener esta clasificación”, aseguró quien ha sido titular en los últimos ocho partidos de los cruzados, ubicándose como lateral.

“Comencé en esa posición. El profe me ha dado la confianza, me siento cómodo jugando allí. Para el próximo año aún no puedo hablar, prefiero ir día a día”, dijo, valorando la clave del presente cruzado.

“La seguidilla de triunfos nos dio la confianza, el alza de nivel grupal e individual que nos lleva a estar donde estamos”, aseguró Tomás Asta-buruaga, que salió a desmentir los rumores en torno a su salida del club.

“Termino contrato a fin de año, pero después de La Serena el club se acercó a dialogar con mi representante. Estamos en conversaciones. Todo lo que ha salido es falso. Veremos lo que es mejor para ambas partes y ver si continúo o no”, expresó del zaguero de 29 años.

“El que se hayan acercado significa que estoy haciendo las cosas bien, pero esto se verá en su momento para ambas partes. Contento por el rendimiento que estoy teniendo, el trabajo da sus frutos, nunca bajé los brazos. Quiero seguir jugando de titular y si me quedo, igual, aportando mi granito de arena”, concluyó Tomás Asta-buruaga.