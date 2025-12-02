Estudiante de segundo medio es apuñalado tras salir de clases en liceo de Quinta Normal
El menor permanece en estado grave, mientras las autoridades investigan el ataque y el establecimiento activa protocolos para contener a la comunidad escolar.
Un estudiante de segundo medio del Liceo Alberto Hurtado fue apuñalado este martes en los alrededores del establecimiento en Quinta Normal, región Metropolitana.
El ataque ocurrió cerca de las 16:00 horas, tras la salida de clases, y según los primeros antecedentes habría surgido por rencillas previas entre los dos alumnos involucrados.
El menor recibió una herida en la zona costal y fue trasladado a la Ex Posta Central, donde permanece grave. El presunto agresor, alumno de primero medio, quedó bajo custodia mientras Carabineros investiga el hecho.
“Fue trasladado de inmediato a un centro asistencial”
En un comunicado, la directora Carolina Silva Cortez señaló que el estudiante “fue trasladado de inmediato a un centro asistencial” y condenó “enérgicamente este hecho y cualquier manifestación de violencia”.
El liceo informó que activó su protocolo interno y que el equipo de Formación y Convivencia Escolar “estará acompañando a los cursos y estudiantes afectados”.
El establecimiento llamó a evitar la difusión de versiones no confirmadas y pidió mantener “los canales oficiales, evitando la desinformación”, además de expresar apoyo a la familia del estudiante herido.
