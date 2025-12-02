;

PDI detiene a mujer prófuga en La Legua tras allanamiento en su domicilio: mantenía dos cartuchos de dinamita “aptos para ser usados”

La intervención permitió incautar droga, un arma y dinero, mientras la imputada quedó en prisión preventiva tras ser formalizada por múltiples delitos.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

Una mujer que se mantenía prófuga por causas vinculadas al tráfico de drogas fue detenida tras un allanamiento en la población La Legua Emergencia, en San Joaquín, región Metropolitana.

El operativo, liderado por el equipo MT-0 de la Bicrim San Miguel junto a la Fiscalía Metropolitana Sur, permitió incautar droga, un arma de fuego, dinero y dos cartuchos de dinamita.

La intervención se originó a partir de una investigación conjunta que reveló que la imputada seguía operando desde su domicilio.

Según explicó el prefecto Juan Urbina, jefe de la Bicrim San Miguel, la mujer era buscada por la justicia y, al ingresar al inmueble, “se logró incautar un arma de fuego, droga, dinero y dos cartuchos de dinamita”.

Se encontraban aptos para ser usados

El hallazgo de explosivos activó un procedimiento especial con peritos del TEDAX-NRBQ, quienes aseguraron el perímetro para retirar el material. Tras el análisis, los especialistas establecieron que los cartuchos “se encontraban aptos para ser usados”, añadió Urbina.

En audiencia, el fiscal Juan Cheuquiante, jefe de Flagrancia Metropolitana Sur, informó que la imputada fue formalizada por tráfico de drogas, tenencia de explosivos y porte de arma y municiones.

El persecutor detalló que la detenida “comercializaba droga al interior de la población La Legua Emergencia”, por lo que quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

