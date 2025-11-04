El abogado y exministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó en diálogo con ADN Hoy el lanzamiento del libro “Crisis carcelaria y de seguridad. Propuestas para una política penitenciaria integral”, que escribió junto a otros autores.

En detalle, el jurista indicó que hay “una crisis en las cárceles que refleja un problema muy grave, no solo humano por el hacinamiento y la sobrepoblación , sino que porque (...) hoy día se está viendo que son un foco desde donde se dirige y organiza el crimen en el país“.

En esa línea, sostuvo que “hay una parte importante y creciente de personas que están siendo objeto de extorsión en Gendarmería. Y no solamente es económica, sino que también es de sus familias”.

“Seguir con el mismo modelo de Gendarmería parece que habría que ser loco para no darse cuenta que hay que cambiarlo radicalmente ”, añadió Hernán Larraín.

Punta Peuco

Consultado por el cambio de Punta Peuco a un recinto penitenciario común, el abogado comentó que “aquí hay más ruido que nueces, porque en verdad esa es una cárcel común y corriente”.

