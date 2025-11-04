;

ADN Hoy. Hernán Larraín y cambios en Punta Peuco: “Es una cárcel común y corriente. No es que tenga privilegios especiales”

En diálogo con ADN Hoy, el exministro señaló que hay que cambiar el modelo de Gendarmería. “Hoy se está viendo que las cárceles son un foco desde donde se dirige y organiza el crimen en el país”, dijo.

Ruth Cárcamo

El abogado y exministro de Justicia, Hernán Larraín, abordó en diálogo con ADN Hoy el lanzamiento del libro “Crisis carcelaria y de seguridad. Propuestas para una política penitenciaria integral”, que escribió junto a otros autores.

En detalle, el jurista indicó que hay “una crisis en las cárceles que refleja un problema muy grave, no solo humano por el hacinamiento y la sobrepoblación, sino que porque (...) hoy día se está viendo que son un foco desde donde se dirige y organiza el crimen en el país“.

Revisa también

ADN

En esa línea, sostuvo que “hay una parte importante y creciente de personas que están siendo objeto de extorsión en Gendarmería. Y no solamente es económica, sino que también es de sus familias”.

“Seguir con el mismo modelo de Gendarmería parece que habría que ser loco para no darse cuenta que hay que cambiarlo radicalmente”, añadió Hernán Larraín.

Punta Peuco

Consultado por el cambio de Punta Peuco a un recinto penitenciario común, el abogado comentó que “aquí hay más ruido que nueces, porque en verdad esa es una cárcel común y corriente”.

ADN

Agencia UNO | Punta Peuco

“No es que tenga privilegios especiales, sino que tratándose de la población penal que tiene la hace distinta. Estamos hablando de 140 personas, todas muy ancianas y con todo tipo de enfermedades crónicas, que obliga a un trato distinto, no a un régimen carcelario diferente”, concluyó.

