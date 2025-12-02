;

Pablo Longueira afirma que Jaime Guzmán habría votado por Kast y no por Matthei en primera vuelta

El exministro de Economía también advirtió a la UDI, señalando que “si no vuelve a sus orígenes, puede ser succionado por Republicanos”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

El exparlamentario y exministro de Economía, Pablo Longueira, sorprendió con su reflexión en medio de la campaña por la segunda vuelta presidencial.

En conversación con Tolerancia Cero, el exsenador por la UDI aseguró que Jaime Guzmán, fundador del partido gremialista, habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en la primera vuelta.

Según las afirmaciones de Longueira, el origen de Kast “es el gremialismo”, y le encontró la razón cuando el ahora candidato presidencial dejó la colectividad.

Asimismo, advirtió que “si la UDI no vuelve a sus orígenes, creo que corre el riesgo de ser succionado por Republicanos”.

Finalmente, el exparlamentario manifestó que “Republicanos ha rescatado mucho de la mística original de la UDI“.

“Nosotros tuvimos un proyecto político y cultural que fue irnos al mundo de las poblaciones, enfrentar la lucha de clases. Eso generó muchos servidores públicos que fueron incorporándose a ese proyecto”, cerró.

