Chile sufre una baja de última hora para el duelo de este martes contra Paraguay por la Liga de Naciones Femenina

Ante la baja, el técnico Luis Mena citó de emergencia a una futbolista de Universidad de Chile.

Daniel Ramírez

Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

Carlos Parra - Comunicaciones FFCH

La selección chilena sufrió una baja de última hora para enfrentar a Paraguay este martes por la Liga de Naciones Femenina. Se trata de la arquera Antonia Canales, quien quedó fuera del partido debido a un desgarro.

“Antonia Canales presenta un desgarro en el recto femoral, lesión con la que arribó desde su club. Tras su evaluación en la Selección, se le realizó una resonancia que confirmó el diagnóstico, motivo que no le permitirá ser citada para el partido ante Paraguay”, informó el cuerpo médico de La Roja Femenina.

Ante esta situación, el técnico Luis Mena llamó de emergencia a la joven portera de 16 años, Oriana Cristancho, quien milita en Universidad de Chile.

Cristancho se suma a Ryan Torrero como alternativas en la banca, mientras que Christiane Endler será la arquera titular para este duelo contra las paraguayas.

Chile y Paraguay se medirán este martes, a partir de las 20:00 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua. Es partido es válido por la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina.

