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VIDEO. “Lo veré con mis abogados”: Mauricio Pinilla anunció posible demanda contra reconocido rostro de televisión

Durante la última semana se había reportado que el exfutbolista habría comenzado una nueva relación.

Nicolás Lara Córdova

Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla

Este jueves, Mauricio Pinilla anunció que presentará una demanda contra un reconocido rostro de televisión luego de que se inventaran hechos luego del término con su expareja, Gissella Gallardo.

Fue Adriana Barrientos, quien aseguró que el exfutbolista tendría una relación con Vivian Leigh, una vieja amiga de Pinilla con el que se habría conocido en la discoteca “Las Urracas”.

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La opinóloga dijo que Leigh y Pinilla ya estaban viviendo juntos y que incluso lo estaba ayudando con sus problemas financieros.

En conversación con el programa Hay que Decirlo de Canal 13, el exfutbolista de la Roja condenó los dichos de Adriana Barrientos refiriéndose a ellos como una “tremenda mentira” y que planea llevar a tribunales a quienes hayan inventado dicha información.

Ya hablé con mis abogados. Todo lo que se ha inventado, todo lo que no tenga que ver con la realidad, seguramente se van a hacer cargo mis abogados”, comentó Pinilla.

Sobre Leigh, Mauricio Pinilla aclaró que “es una de mis mejores amigas, nos conocemos desde los 17 años. Soy muy amigo de Eyal Meyer, que es su novio, somos partner, somos muy partner, así que eso fue una tremenda mentira”, agregó.

“Yo creo que he dado tan poca noticia a nivel de farándula y amoroso que se busca alguien siempre, pero no, estoy soltero y va a ser así por mucho tiempo”, cerró.

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