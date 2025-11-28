La selección chilena femenina no logró salir airosa de su visita al Cusco y sufrió este viernes una dura derrota por 3-1 ante Perú en el marco de la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

La “Bicolor” apostó por llevar el duelo al Estadio Inca Garcilaso de la Vega, que se encuentra a más de 3 mil metros de altura sobre el nivel del mar, y lo aprovechó de la mejor manera posible.

La apertura del marcador llegó sobre la media hora de juego por medio de Alesia García (30′), quien aprovechó un error defensivo de Nayadet López y definió con sutil toque ante la salida de Christiane Endler para poner el 1-0.

A pesar de su desacierto, López (41’) logró redimirse y anotó un golazo para darle la igualdad a La Roja. La volante del Deportivo Alavés vio adelantada a la meta peruana y, desde fuera del área, sacó un tremendo derechazo para marcar el 1-1.

Sin embargo, las locales hicieron notar su localía en el descanso y sentenciaron el partido en apenas tres minutos con los goles de Luz Campoverde (62′) y Raquel Bilcape (65’), dejando sin reacción al combinado nacional.

Con este resultado, Chile perdió su invicto en la Liga de Naciones y se mantuvo en el segundo lugar de la tabla con 4 puntos, aunque puede ser superada por Venezuela (4) o Ecuador (3), que jugarán esta noche. Perú, en tanto, escaló sexto puesto con 3 unidades.

El próximo desafío del equipo de Luis Mena será como local ante Paraguay. Dicho encuentro está programado para el próximo martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Revisa los goles de la caída de La Roja Femenina ante Perú

El golazo de Nayadet para Chile ante Perú pic.twitter.com/peEOQRninl — GQB (@guruoftime316) November 28, 2025

⚽️🇵🇪 ¡Gol peruano! Luz Campoverde anota a los segundos de haber ingresado. Asistencia de Raquel Bilcape.



Perú derrota 2-1 a Chile en Cuzco. pic.twitter.com/4CPU7FI5f6 — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) November 28, 2025