AUDIO. Asesores medioambientales de Kast y Jara presentan sus propuestas en cambio climático para el futuro gobierno
En Tu Nuevo ADN, conducido por la periodista Andrea Obaid, Ricardo Irarrázaval y Daniel Melo contrastaron sus enfoques sobre mitigación, adaptación y transición energética ante los desafíos de la crisis climática.
