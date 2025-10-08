;

FOTO. Más que un legado: los números que deja Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento en Argentina

El ex adiestrador argentino falleció este miércoles a los 69 años tras complicaciones de salud producto de un cáncer.

Javier Catalán

Sudamérica está de luto. Este miércoles, y luego de una larga batalla contra el cáncer, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Fue el 2017, cuando el ex adiestrador de la Universidad de Chile fue diagnosticado con un agresivo cáncer a la vejiga y de próstata. Si bien se recuperó tras dos operaciones, incluidas sesiones de quimioterapia, el cuadro del trasandino se agravó seriamente en las últimas semanas.

Miguel Ángel Russo tuvo una carrera más que destacada como entrenador, dejando legado en clubes de Argentina, Colombia y también Chile. En el total de su carrera en los banquillos, son, 1.273 partidos, con 509 triunfos, 371 empates y 393 caídas.

En sus primeros pasos como DT, el argentino tuvo la oportunidad de dirigir a la Universidad de Chile, donde dejó una campaña soñada con los azules en 1996.

Con el cuadro chileno, “Miguelo” dirigió 54 partidos, en los que cosechó 25 victorias, 12 empates y 17 derrotas, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores por segunda vez en la historia de la competición, cayendo en la polémica llave ante River Plate.

Pero, sin dudas, en el club donde más brilló, Russo fue en Boca Juniors, club con el que consiguió 3 títulos, entre ellos, la Copa Libertadores del año 2007, el mayor logro de su carrera como director técnico.

Además, con los “xeneizes” también ganó una Copa de la Liga y un Campeonato Argentino. En total, fueron 129 partidos dirigidos, desglosados en 64 triunfos, 36 empates y 29 derrotas.

