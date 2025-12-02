;

El hongo de Chernóbil que podría “aprovechar” la radiación: la NASA aún no lo logra explicar

El peculiar comportamiento de este ser vivo abre nuevas hipótesis para misiones espaciales.

Javiera Rivera

National Geographic

National Geographic

Un hongo negro que crece en una de las zonas más radioactivas del planeta podría estar desarrollando una habilidad casi de ciencia ficción.

Según información publicada por Science Alert, se trata de Cladosporium sphaerospermum, una especie encontrada en los muros interiores del reactor 4 de Chernóbil y que ha fascinado a científicos durante casi tres décadas.

Un descubrimiento que desconcertó a los expertos

Todo comenzó a fines de los años 90, cuando un equipo dirigido por la microbióloga Nelli Zhdanova, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, exploró el interior del refugio que rodea el reactor destruido.

Para sorpresa del grupo, encontraron 37 especies de hongos, muchos de ellos de tonos oscuros y ricos en melanina.

Revisa también:

ADN

De todas, C. sphaerospermum era la más abundante… y también una de las más contaminadas radiactivamente. El hallazgo desencadenó una serie de investigaciones posteriores.

Un equipo encabezado por Ekaterina Dadachova y Arturo Casadevall, del Albert Einstein College of Medicine (EE.UU.), descubrió que este hongo no solo resiste la radiación ionizante, sino que incluso crece mejor cuando está expuesto a ella.

Ni la NASA lo explica del todo

En 2022, un estudio llevó el hongo al espacio. Los sensores mostraron que pasaba menos radiación a través del hongo que sin él, lo que indica que podría tener un efecto protector.

Esto se debería a la melanina —el pigmento oscuro del hongo— que parece cambiar su comportamiento al recibir radiación, un fenómeno tan extraño que llevó a los investigadores a proponer una hipótesis: radiosíntesis.

ADN

National Geographic

Sin embargo, como advierte un equipo liderado por Nils Averesch, de la Universidad de Stanford, todavía no existen pruebas concluyentes de que el hongo convierta radiación en energía o fije carbono como lo hacen las plantas.

Contenido patrocinado

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: &#039;Lo más bizarro que había hecho en la tele&#039;

José Miguel Viñuela recuerda polémica broma a Junior Playboy: 'Lo más bizarro que había hecho en la tele'

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Los Bunkers vuelven a la Quinta Vergara este 2026: Preventa, descuentos, venta general, entradas y precios

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

Dua Lipa y Callum Turner son capturados bailando en México

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de &#039;Happy Xmas (War Is Over)&#039;

La Navidad, según John Lennon y Yoko Ono: a 54 años de 'Happy Xmas (War Is Over)'

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

Verano 2025-2026: brillos y lentejuelas se imponen como la gran tendencia de la temporada

&#039;Estamos esperando un evento gigante&#039;: Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

'Estamos esperando un evento gigante': Marcelo Lagos anticipa terremoto en zona específica de Chile

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida &#039;papita&#039; sobre María José Quintanilla

Lo reveló en plena transmisión: JC Rodríguez sorprende al exponer desconocida 'papita' sobre María José Quintanilla

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

31 Minutos y Chayanne conquistan el inicio de diciembre con especial colaboración navideña

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

David Byrne estrena su propio Tiny Desk lleno de elegancia y esencia

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

Caravana navideña en La Florida adelanta la llegada del Viejito Pascuero: por qué calles pasará, en qué horarios y cuándo verla GRATIS

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad