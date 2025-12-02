El hongo de Chernóbil que podría “aprovechar” la radiación: la NASA aún no lo logra explicar

Un hongo negro que crece en una de las zonas más radioactivas del planeta podría estar desarrollando una habilidad casi de ciencia ficción.

Según información publicada por Science Alert, se trata de Cladosporium sphaerospermum, una especie encontrada en los muros interiores del reactor 4 de Chernóbil y que ha fascinado a científicos durante casi tres décadas.

Un descubrimiento que desconcertó a los expertos

Todo comenzó a fines de los años 90, cuando un equipo dirigido por la microbióloga Nelli Zhdanova, de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, exploró el interior del refugio que rodea el reactor destruido.

Para sorpresa del grupo, encontraron 37 especies de hongos, muchos de ellos de tonos oscuros y ricos en melanina.

De todas, C. sphaerospermum era la más abundante… y también una de las más contaminadas radiactivamente . El hallazgo desencadenó una serie de investigaciones posteriores.

Un equipo encabezado por Ekaterina Dadachova y Arturo Casadevall, del Albert Einstein College of Medicine (EE.UU.), descubrió que este hongo no solo resiste la radiación ionizante, sino que incluso crece mejor cuando está expuesto a ella.

Ni la NASA lo explica del todo

En 2022, un estudio llevó el hongo al espacio. Los sensores mostraron que pasaba menos radiación a través del hongo que sin él, lo que indica que podría tener un efecto protector.

Esto se debería a la melanina —el pigmento oscuro del hongo— que parece cambiar su comportamiento al recibir radiación, un fenómeno tan extraño que llevó a los investigadores a proponer una hipótesis: radiosíntesis.

Sin embargo, como advierte un equipo liderado por Nils Averesch, de la Universidad de Stanford, todavía no existen pruebas concluyentes de que el hongo convierta radiación en energía o fije carbono como lo hacen las plantas.