En el nuevo episodio de Tecnociencia, Cristina Dorador explica cómo las células bacterianas dieron paso a la diversidad biológica y aún moldean nuestra existencia cotidiana.

Martín Neut

Andrea Obaid

En el nuevo capítulo de Tecnociencia, la ecóloga microbiana Cristina Dorador profundizó en el origen de la vida en la Tierra y el rol decisivo que han tenido las bacterias en la evolución.

En conversación con la periodista científica Andrea Obaid, explicó que “las primeras formas de vida que se han descrito en el planeta, efectivamente son células bacterianas” y que desde ese punto comenzó un proceso evolutivo que permitió pasar de organismos unicelulares a la diversidad actual.

ADN

Dorador detalló que estas primeras bacterias aparecieron hace 3.800 millones de años y que un momento clave ocurrió cuando algunas comenzaron a hacer fotosíntesis: “La producción de oxígeno en la atmósfera (…) provocada por los microorganismos, da cuenta de esta explosión de biodiversidad”.

Por eso enfatizó que “todo lo que somos en el fondo es gracias a los microorganismos”.

Un beso traspasa casi 80 millones de bacterias

La científica también abordó el mundo íntimo de nuestras bacterias. Explicó que cada persona posee una “nube microbiana” única y que al besarse se intercambian alrededor de 80 millones de bacterias.

Según Dorador, ese intercambio es profundo: “Cuando nos damos un beso (…) todas las bacterias que tenemos también pasan al otro”. Además, señaló que algunas pueden quedarse en el cuerpo: “Si les gusta el lugar se pueden quedar y si no les gusta, se van nomás”.

Incluso planteó que la compatibilidad microbiana puede influir en las relaciones: “Hay personas que hacen muy buen match microbiano y generalmente terminan siendo pareja de largo plazo”, afirmó.

El capítulo completo de Tecnociencia está disponible en todas las plataformas digitales de ADN.

