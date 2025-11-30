Teletón 2025: Así fue la increíble rutina de magia de Jean Paul Olhaberry para el cierre en el Estadio Nacional

Uno de los grandes números de la Teletón 2025 fue el que protagonizó el mago Jean Paul Olhaberry durante el cierre del evento solidario en el Estadio Nacional de Ñuñoa.

A las 00:10 horas el habilidoso artista nacional salió a escena y desplegó una rutina que duró poco más de 15 minutos. Se llenó de aplausos.

La instancia contó con la participación del niño embajador Alan García y un truco central que no dejó indiferente a nadie.

En el escenario, le pidió a Don Francisco que eligiera un año significativo de su vida (2015) y luego sumó a ese dato varios años entregados por el público, para finalmente añadir nueve dígitos aleatorios.

El resultado de esa larga secuencia numérica terminó siendo exactamente la fecha y hora del momento, lo que dejó al Estadio Nacional atónito por la precisión.

“Aquí en la Teletón nada es imposible”, lanzó al final.

Revisa la rutina completa de Jean Paul Olhaberry en la Teletón 2025

“Un honor ser parte de una obra que acompaña a miles de familias en todo Chile y que, año a año, nos recuerda que la magia más poderosa ocurre cuando nos unimos“, admitió en la previa al evento.