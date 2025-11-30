;

¡Se logró! Teletón 2025 en Chile supera la meta y recauda más de $44 mil millones

Gracias a las donaciones de todos los chilenos y chilenas, se sobrepasó el monto trazado.

Juan Castillo

Este domingo 30 de noviembre, uno de los eventos más representativos de Chile logró su cometido: la Teletón 2025 superó la meta y recaudó más de $44 mil millones.

Desde el viernes, jornada en que arrancó la cruzada solidaria, miles de personas acudieron a donar, tanto de forma presencial en las sucursales bancarias, como de forma digital.

Tras las 27 horas de amor, la Teletón logró recaudar un monto total de $44.253.268.546, superando en más de 4 mil millones la meta.

Pese a que en un momento del día el monto estaba por debajo de lo esperado, la solidaridad del chileno fue más grande y se logró pasar el monto establecido.

Con este dinero, los centros de rehabilitación podrán seguir teniendo financiamiento para la atención de niños, niñas y adolescentes en situación de discapacidad.

ADN Radio
