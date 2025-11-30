;

VIDEO. La reflexión de José Antonio Neme tras sobrepasar la meta de la Teletón 2025: “Chile no se cae a pedazos”

“Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello”, afirmó el periodista tras el evento solidario.

Juan Castillo

La reflexión de José Antonio Neme tras sobrepasar la meta de la Teletón 2025: “Chile no se cae a pedazos”

Más de 44 mil millones fue el monto de dinero recaudado durante la Teletón 2025, superando la meta establecida gracias al aporte de todos los chilenos y chilenas.

Durante las 27 horas de amor, ciudadanos de todas partes del país acudieron al banco a depositar o aportaron de forma digital, logrando así sobrepasar el monto establecido.

Por ello, tras el cierre del evento solidario, el periodista y conductor de Mega, José Antonio Neme, hizo una reflexión de estas dos jornadas de solidaridad.

Revisa también:

ADN

Gracias Chile, básicamente. Creo que ha sido una noche maravillosa, estamos muy contentos”, partió señalando en conferencia de prensa.

En esa línea, el comunicado afirmó que “con este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones, y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda ni hay una desmoralización de la nación“.

¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre“, sostuvo.

“Pero este es un país que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado. Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello”, cerró.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad