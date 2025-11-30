La reflexión de José Antonio Neme tras sobrepasar la meta de la Teletón 2025: “Chile no se cae a pedazos”

Más de 44 mil millones fue el monto de dinero recaudado durante la Teletón 2025, superando la meta establecida gracias al aporte de todos los chilenos y chilenas.

Durante las 27 horas de amor, ciudadanos de todas partes del país acudieron al banco a depositar o aportaron de forma digital, logrando así sobrepasar el monto establecido.

Por ello, tras el cierre del evento solidario, el periodista y conductor de Mega, José Antonio Neme, hizo una reflexión de estas dos jornadas de solidaridad.

“Gracias Chile, básicamente. Creo que ha sido una noche maravillosa, estamos muy contentos”, partió señalando en conferencia de prensa.

En esa línea, el comunicado afirmó que “con este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones, y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda ni hay una desmoralización de la nación“.

“¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre“, sostuvo.

“Pero este es un país que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado. Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello”, cerró.