Gobierno esboza su incomodidad ante el actuar del Delegado Presidencial durante el descenso de Unión Española

En medio de un domingo triste para los hinchas de Unión Española, una particular controversia ha escalado en las últimas horas.

Todo luego que se viralizara, por parte del sitio Redgol, una secuencia en la cual se observa al Delegado Presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, encarando a hinchas de O’Higgins, quienes no estaban autorizados a ingresar al Santa Laura.

Sin embargo, pasadas las horas, se supo que finalmente que las personas a las cuales la autoridad intentó expulsar del recinto eran un médico y un utilero del elenco de Rancagua.

La actitud de Gonzalo Durán llegó hasta el gobierno, donde el Ministro de Seguridad, Luis Cordero, debió responder ante las consultas por su accionar en el Santa Laura.

“Ha asistido como persona natural, es hincha de Unión Española y los entreveros que una persona pueda tener en el estadio corresponde que cada uno se refiera a eso, no es responsabilidad del Gobierno”, remarcó en primer término, aunque también recordó los deberes que tiene cualquier funcionario público, aun cuando no esté ejerciendo propiamente su función.

“Es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presentes que cuando desarrollan sus actividades en su vida privada, hay una obligación de principio en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo. Es un criterio que siempre hay que tener presente”, concluyó Luis Cordero en torno a la particular situación de Gonzalo Durán.