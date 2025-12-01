PREVIA. ¡Van por el primer golpe! Deportes Concepción y Cobreloa miden fuerza en la final de la Liguilla de Ascenso en la Primera B
Loínos y lilas zanjarán esa semana qué club volverá a Primera División en 2026.
Ayer domingo se resolvieron a los dos finalistas de la Liguilla de Ascenso por el segundo cupo a la Primera B.
Por una parte, Deportes Concepción despachó al subcampeón de la categoría, Deportes Copiapó, mientras que Cobreloa dio vuelta la llave contra San Marcos de Arica.
Los loínos, al haber terminado con un mejor puntaje en la fase regular, tendrán la ventaja de localía en pos de regresar a la máxima categoría del fútbol chileno tras un año.
En tanto, el “León de Collao” tendrá que iniciar en casa la llave que les permita retornar a Primera División tras 18 años de ausencia.
Así se jugará la final de la Liguilla de Ascenso
Miércoles 3 de diciembre
- 20:00 hrs | Deportes Concepción vs. Cobreloa | Ester Roa Rebolledo
Domingo 7 de diciembre
- 20:15 hrs | Cobreloa vs. Deportes Concepción | Zorros del Desierto
