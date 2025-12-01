;

VIDEO. Goleador de Everton y su autocrítica tras estirar la lucha por seguir en Primera División hasta la última fecha: “Me hago responsable”

Sebastián Sosa Sánchez se reprochó por la falta del equipo ante Deportes Iquique.

Carlos Madariaga

Everton pudo haber abrochado ayer domingo su permanencia en la Primera División, pero el elenco ruletero no pudo imponerse en el Sausalito.

Los ruleteros tuvieron fortuna con los tres tiros a los postes que tuvo Deportes Iquique, pero también carecieron de puntería en un segundo tiempo que fue prácticamente de control absoluto a su favor.

“Perdimos un partido clave, era la oportunidad para terminar con el mal año que hemos hecho. Ahora tenemos que jugar una final en Rancagua”, comentó Sebastián Sosa Sánchez, que con seis tantos es el máximo goleador de Everton pese a haber llegado en el segundo semestre.

Con ese cartel, el argentino fue autocrítico de su nivel ante Deportes Iquique. “Faltó fineza. Me hago responsable de lo sucedido. Tengo que afinar mucho más todavía. Hay que encarar la semana con confianza y seguir insistiendo. Al equipo y a mí no se me dio, pero hay que ser más eficaces”, reconoció.

Siento amargura. Hicimos todo lo posible para empatarlo. Con Audax tampoco pudimos convertir. Terminamos perdiendo un partido que era vital”, apuntó, lamentando el no haber podido abrochar matemáticamente la permanencia de Everton.

“Hemos hecho buenos partidos, el segundo tiempo ya recompusimos la situación tras un primer tiempo que no fue bueno. Lo que cuenta es que depende de nosotros”, cerró Sebastián Sosa Sánchez, que con el cuadro “oro y cielo” deberá mentalizarse en el choque contra O’Higgins, donde de ganar el encuentro, asegurarán su futuro de cara a 2026.

