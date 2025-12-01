;

Embajador de EE.UU. en Chile advierte que comentarios del Presidente Boric sobre Trump “tienen un costo”

El diplomático estadounidense advierte que declaraciones del Mandatario chileno podrían afectar la relación bilateral y la inversión extranjera.

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, afirmó que las críticas del del Presidente Gabriel Boric a Donald Trump “tienen un costo para la relación bilateral” y el pueblo chileno.

Sus declaraciones se enmarcan en una polémica que surgió luego de que el diplomático cuestionara al Mandatario chileno por sus comentarios sobre Trump y alertara sobre posibles efectos en la inversión extranjera.

Judd sostuvo en sus redes sociales que sus comentarios “resonaron tanto en los medios como entre la gente, porque la relación entre Estados Unidos y Chile es importante”.

En una publicación a través de su cuenta de X, Judd, expresó su “decepción con el estado actual de las relaciones”, en respuesta a una publicación de La Tercera.

“Inapropiadas y desafortunadas”

La Cancillería chilena calificó estas afirmaciones como “inapropiadas y desafortunadas” y las consideró una “intervención en asuntos internos”, enviando una nota de protesta formal a Washington.

Por su parte, el Presidente Boric sostuvo en Instagram que “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”.

Pese a la tensión, Judd aseguró que “aunque no sé quién ganará el 14 de diciembre, me comprometo a trabajar con quien el pueblo chileno elija como su próximo Presidente para impulsar el comercio y la economía, y hacer de nuestro hemisferio un lugar más seguro”.

