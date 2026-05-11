VIDEOS. Palestino remonta ante Limache y le entrega la clasificación al primer semifinalista de Copa de la Liga
Los “árabes” dieron vuelta el resultado en apenas tres minutos y desde Rancagua celebraron la clasificación a la ronda de los cuatro mejores.
Este lunes, la Copa de la Liga conoció a su primer clasificado a semifinales: O’Higgins, que aseguró su lugar entre los cuatro mejores gracias al triunfo de Palestino.
Los “árabes” vencieron por 3-2 a Deportes Limache en el Municipal de La Pintana y dejaron a los “tomateros” sin opciones matemáticas de alcanzar al “Capo de Provincia” en el Grupo C, mientras que ellos consiguieron su primera victoria en el torneo.
En un inicio frenético, fueron los locales quienes abrieron la cuenta con un gol de Gonzalo Tapia a los dos minutos de juego, tras conectar de cabeza un preciso centro desde la derecha de Martín Araya.
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Sin embargo, los dirigidos por Víctor Rivero reaccionaron de inmediato y encontraron el empate gracias a Marcos Arturia (5′), quien con una buena maniobra dentro del área venció al arquero Sebastián Salas con un certero remate al primer palo.
Los visitantes dejaron clara su ambición y concretaron la remontada mediante Daniel “Popín” Castro (18′), que culminó un letal contragolpe eludiendo al portero antes de definir con el arco a disposición para el 2-1 parcial.
Cuando parecía que el triunfo sería para los “cerveceros”, Palestino reaccionó en el tramo final del encuentro: primero empató mediante un penal convertido por Brayan Carrasco (86′) y luego lo dio vuelta con un tanto de Ronnie Fernández (88′) en la jugada siguiente.
Con este resultado, Deportes Limache quedó con 6 puntos en el Grupo C de la Copa de la Liga, a cinco unidades de los 11 de O’Higgins, que con un partido aún por disputar ya aseguró su clasificación a semifinales.
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