Gobierno envía nota de protesta tras duras críticas del nuevo embajador de EE. UU.: acusan intervención en asuntos internos

Durante este viernes, el Gobierno confirmó el envío de una nota de protesta a Estados Unidos, luego de que el nuevo embajador, Brandon Judd realizara comentarios que La Moneda calificó como “inapropiados” y “desafortunados”.

El diplomático, que lleva once días en el país, señaló durante su ceremonia de asunción que le “decepcionan” las críticas del presidente Gabriel Boric a Donald Trump, afirmando que este tipo de comentarios “dañan la relación bilateral” y pueden “frenar el interés de empresas estadounidenses por instalarse en Chile”.

Además, sostuvo que los dichos del mandatario “dañan al pueblo chileno” y que trabajará con quien resulte electo en diciembre, aludiendo a Jeannette Jara y José Antonio Kast. Añadió que habrá un gobierno con el que será “más fácil trabajar”.

“Inapropiadas y desafortunada”

Ante esto, el canciller Alberto van Klaveren informó que la Cancillería envió una nota de protesta , acusando intromisión en el proceso electoral.

“Nos parece que las declaraciones del nuevo embajador de Estados Unidos son inapropiadas y desafortunadas. Creemos que sus expresiones respecto del proceso político nacional representan una intervención en asuntos internos de nuestro país”, afirmó.

En paralelo, surgieron críticas por el retraso en la entrega de las cartas credenciales. El canciller aclaró que este tipo de demoras son habituales y que incluso algunos países han debido esperar más tiempo, descartando un conflicto adicional.

“Hay que superar las sensibilidades”

En el Congreso, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, llamó a evitar escalar la tensión y a priorizar el vínculo con Washington.

“Nuestro interés es mejorar las relaciones con Estados Unidos en el ámbito comercial e inversiones. Hay que superar las sensibilidades originadas con el actual gobierno, que en ningún caso impiden avanzar”, señaló.