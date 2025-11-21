Presidente Boric tras polémica por dichos de embajador de EE.UU. en Chile: “Nuestra soberanía no se negocia”

El Presidente Gabriel Boric respondió este viernes a la polémica sobre supuestas advertencias de Estados Unidos a países que apoyen el aborto, la eutanasia y la diversidad.

A través de Instagram, afirmó que “Chile no acepta ningún tipo de tutelaje. Nuestra soberanía no se negocia”.

La reacción llega tras comentarios del nuevo embajador estadounidense, Brandon Judd, quien cuestionó al Mandatario chileno y aseguró que sus declaraciones sobre Donald Trump podrían “dañar la relación bilateral” y afectar la inversión en el país.

La Cancillería calificó los dichos de Judd como “inapropiados y desafortunados” y denunció que constituyen una “intervención en asuntos internos”, enviando una nota de protesta formal a Washington.

Este episodio marca los primeros días del embajador en Chile, ya que Judd asumió hace apenas once días. Sus comentarios han generado un debate sobre la relación bilateral, la inversión extranjera y la independencia de las decisiones políticas internas del país.