Un drama que termina en pesadilla: la terrible campaña de Unión Española que lo condena a bajar a la Primera B por segunda vez en su historia / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Partió la temporada clasificándose a la Copa Sudamericana 2025, pero terminó perdiendo la categoría. Es la realidad de Unión Española, que este domingo selló su descenso a la Primera B por segunda vez en la historia.

Seis victorias, tres empates y veinte derrotas concretaron una campaña para el olvido en los hinchas “hispanos”, quienes vieron un desfile de errores que terminaron condenando al equipo a bajar de división.

En el primer semestre, el cuadro de la comuna de Independencia solo sumó dos triunfos ante Deportes Iquique y Ñublense; un empate frente a Deportes Limache y el resto, puras caídas.

Ya en la segunda etapa del torneo, con la presión de tener que remontar, algo mejoraron. Comenzaron el segundo semestre con dos victorias en las primeras cuatro fechas, pero presos de la irregularidad, solo volvieron a ganar dos veces más, lo que fue insuficiente para evitar el descenso.

Unión Española perdió todos los clásicos de colonia este año y tampoco sumó puntos contra los tres grandes del fútbol chileno, lo que finalmente este domingo se materializó con la perdida de la categoría.

El Campeonato Nacional 2025 de Unión Española

• Fecha 1 | Unión La Calera 4-0 Unión Española

• Fecha 2 | Palestino 3-0 Unión Española

• Fecha 3 | Deportes La Serena 1-0 Unión Española

• Fecha 4 | Unión Española 0-2 Universidad de Chile

• Fecha 5 | Deportes Iquique 0-4 Unión Española

• Fecha 6 | Universidad Católica 2-1 Unión Española

• Fecha 7 | Unión Española 3-0 Ñublense

• Fecha 8 | Audax Italiano 2-0 Unión Española

• Fecha 9 | Huachipato 2-1 Unión Española

• Fecha 10 | Unión Española 0-1 Cobresal

• Fecha 11 | Unión Española 0-3 Everton

• Fecha 12 | Colo Colo 4-1 Unión Española

• Fecha 13 | Unión Española 2-2 Deportes Limache

• Fecha 14 | O’Higgins 1-0 Unión Española

• Fecha 15 | Unión Española 0-2 Coquimbo Unido

• Fecha 16 | Unión Española 3-1 Unión La Calera

• Fecha 17 | Palestino 1-0 Unión Española

• Fecha 18 | Unión Española 1-0 Deportes La Serena

• Fecha 19 | Universidad de Chile 4-1 Unión Española

• Fecha 20 | Unión Española 2-2 Deportes Iquique

• Fecha 21 | Universidad Católica 2-0 Unión Española

• Fecha 22 | Ñublense 1-2 Unión Española

• Fecha 23 | Unión Española 3-4 Audax Italiano

• Fecha 24 | Unión Española 4-2 Huachipato

• Fecha 25 | Cobresal 1-0 Unión Española

• Fecha 26 | Everton 0-0 Unión Española

• Fecha 27 | Unión Española 1-2 Colo Colo

• Fecha 28 | Deportes Limache 1-0 Unión Española

• Fecha 29 | Unión Española 2-4 O’Higgins

• Fecha 30 | Coquimbo Unido vs. Unión Española