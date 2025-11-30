Hinchas de Unión Española protagonizan pelea tras descenso del club: Sabino Aguad, gerente de los “hispanos”, tuvo que intervenir

Este domingo, Unión Española perdió 4-2 ante O’Higgins y concretó su descenso a la Primera B. Tras el partido, algunos hinchas hispanos increparon al gerente general del club, Sabino Aguad, en los pasillos del estadio Santa Laura.

Incluso, fanáticos del “Rojo” se trenzaron a golpes con funcionarios del club. El propio Aguad debió intervenir para intentar calmar la situación.

