VIDEO. Hinchas de Unión Española protagonizan pelea tras descenso del club: Sabino Aguad, gerente de los “hispanos”, tuvo que intervenir
La tensa situación ocurrió en uno de los pasillos del estadio Santa Laura.
Este domingo, Unión Española perdió 4-2 ante O’Higgins y concretó su descenso a la Primera B. Tras el partido, algunos hinchas hispanos increparon al gerente general del club, Sabino Aguad, en los pasillos del estadio Santa Laura.
Incluso, fanáticos del “Rojo” se trenzaron a golpes con funcionarios del club. El propio Aguad debió intervenir para intentar calmar la situación.
Revisa el tenso episodio
