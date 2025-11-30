;

“No tuve tiempo…”: Erick Pulgar afronta su ausencia en La Roja tras salir campeón de la Copa Libertadores

El volante chileno también abordó su presente con el cuadro brasileño. “Estoy en mi mejor momento, me siento muy feliz y querido en Brasil”, aseguró.

Erick Pulgar conquistó la Copa Libertadores por segunda vez en su carrera, luego de que Flamengo venciera a Palmeiras en la final del torneo que se jugó este sábado en Lima.

Tras la obtención del título continental, el volante chileno reconoció que hoy atraviesa por su mejor momento y destacó las claves del buen presente que vive en el club brasileño. “Estoy en mi mejor momento, me siento muy feliz y querido en Brasil, eso me hace sentir muy bien, la confianza que te da la gente. Los primeros años fueron duros por la adaptación, ganarse a la gente de Brasil no es tan fácil”, señaló en diálogo con ESPN.

Además, el mediocampista nacional apuntó a los próximos desafíos que tendrá con su equipo. “Ya estoy pensando en el miércoles, porque quiero ganar el torneo de Brasil, y después pensar en el Mundial de Clubes”, comentó.

Por último, Erick Pulgar abordó su ausencia en las últimas convocatorias de La Roja. “El último tiempo estuve lesionado, entonces no tuve tiempo para ir a la selección, y el equipo aquí me estaba necesitando”, concluyó.

