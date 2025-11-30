El atacante chileno, Darío Osorio, fue figura este domingo al aportar un gol y una asistencia en la victoria del Midtjylland por 6-0 sobre Nordsjælland en el marco de la decimoséptima fecha de la Superliga de Dinamarca.

El formado en la U de Chile marcó el 2-0 parcial de su escuadra al minuto 7. Tras una gran jugada de Aral Simsir, el seleccionado nacional apareció en el área rival y con un remate preciso amplió la cuenta.

Luego, Osorio participó del tercer gol de su equipo, al recuperar un balón clave y habilitar al propio Simsir (15′) para que convirtiera el 3-0. El resto de los tantos fueron obra de Ousmane Diao (3′), Franculino Djú (47′, 44′) y Valdemar Byskov (65′).

Con esta nueva diana, el extremo de 21 años llegó a su sexto gol en la actual temporada. A su vez, acumula ocho asistencias en 25 compromisos disputados con el Midtjylland.

La victoria, además, le permitió al elenco dirigido por Thomas Thomasberg llegar a 35 puntos en la tabla de posiciones, a dos unidades del Aarhus, líder de la Superliga de Dinamarca y que venció en esta jornada al Copenhague por 2-0.

Revisa el gol y la asistencia de Darío Osorio