VIDEOS. Flamengo de Erick Pulgar derrota a Palmeiras y se proclama campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia

El “Mengao” se impuso por la cuenta mínima en Lima. El volante chileno fue titular y jugó todo el partido.

Daniel Ramírez

Flamengo de Erick Pulgar derrota a Palmeiras y se proclama campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia / Hector Vivas

Con Erick Pulgar en cancha todo el partido, Flamengo venció 1-0 a Palmeiras y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima.

El “Mengao” se impuso en tierras peruanas gracias al solitario gol de Danilo. El experimentado defensa brasileño abrió la cuenta al minuto 66 con un impecable cabezazo, después del córner que lanzó Giorgian De Arrascaeta.

Al minuto 88, el “Verdao” tuvo una clara chance para haber empatado el partido. Vitor Roque se encontró con el balón dentro del área chica y sacó un fuerte remate, pero su disparo se fue por arriba de travesaño.

Así las cosas, Flamengo terminó gritando campeón en Lima, donde sumó su cuarta Copa Libertadores. El equipo de Río de Janeiro también conquistó el torneo en 2022, 2019 y 1981.

Por su parte, Erick Pulgar ganó este trofeo por segunda vez en su carrera. El volante chileno ya había sido campeón de la Libertadores con Flamengo en 2022.

ADN Radio
