Erick Pulgar hace historia con Flamengo: el récord que igualó el chileno tras ganar la Copa Libertadores 2025

Este sábado, el Flamengo de Erick Pulgar se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a Palmeiras en la final, la cual se disputó en el Estadio Monumental de Lima.

El volante chileno fue titular y jugó todo el partido en tierras peruanas, donde su equipo se impuso por 1-0 con solitario gol de Danilo (66′).

Pulgar igualó el récord de otro chileno

Con el título que sumó este sábado, Erick Pulgar se convirtió en el segundo futbolista nacional en ganar dos veces la Copa Libertadores en toda la historia, igualando el récord de Benjamín Kuscevic, quien conquistó dicho trofeo con Palmeiras en 2020 y 2021.

Ambos jugadores forman parte del pequeño grupo de chilenos que han sido campeones de la Libertadores jugando en equipos extranjeros. Ahí aparecen Arturo Vidal (campeón con Flamengo, 2022), Mauricio Isla (campeón con Flamengo, 2022) e Ignacio Prieto (campeón con Nacional de Montevideo, 1971).