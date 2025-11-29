;

Erick Pulgar hace historia con Flamengo: el récord que igualó el chileno tras ganar la Copa Libertadores 2025

El volante nacional volvió a conquistar el torneo más importante del continente a nivel de clubes.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Buda Mendes

Este sábado, el Flamengo de Erick Pulgar se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 tras derrotar a Palmeiras en la final, la cual se disputó en el Estadio Monumental de Lima.

El volante chileno fue titular y jugó todo el partido en tierras peruanas, donde su equipo se impuso por 1-0 con solitario gol de Danilo (66′).

Revisa también:

ADN

Pulgar igualó el récord de otro chileno

Con el título que sumó este sábado, Erick Pulgar se convirtió en el segundo futbolista nacional en ganar dos veces la Copa Libertadores en toda la historia, igualando el récord de Benjamín Kuscevic, quien conquistó dicho trofeo con Palmeiras en 2020 y 2021.

Ambos jugadores forman parte del pequeño grupo de chilenos que han sido campeones de la Libertadores jugando en equipos extranjeros. Ahí aparecen Arturo Vidal (campeón con Flamengo, 2022), Mauricio Isla (campeón con Flamengo, 2022) e Ignacio Prieto (campeón con Nacional de Montevideo, 1971).

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad