“Este equipo va a dar que hablar en la Copa Libertadores; es un torneo que se juega como lo hacemos nosotros”

“Creo que podríamos hacer algo muy bueno”, aseguró el arquero de Coquimbo Unido, Diego Sánchez, sobre los próximos desafíos del cuadro pirata en 2026.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Coquimbo Unido sigue celebrando el título del Campeonato Nacional 2025. El cuadro pirata logró consagrarse campeón del fútbol chileno por primera vez en sus 67 años de historia y, de paso, selló su clasificación a la Copa Libertadores de 2026.

El equipo de Esteban González tendrá su segunda participación en el torneo más importante del continente a nivel de clubes, luego de su única campaña en 1992, donde no logró superar la frase de grupos.

Al respecto, el arquero del elenco aurinegro, Diego Sánchez, se refirió a su futuro en el norte y abordó el próximo gran desafío de Coquimbo Unido, asegurando que “dará que hablar en la Copa”.

“Ojalá se me dé (renovar). Si se mantiene este equipo, Coquimbo va a dar que hablar en la Copa, porque es un torneo que se juega un poco como lo hacemos nosotros, con mucha seguridad defensiva y siendo prácticos”, declaró en conversación con El Mercurio.

En esa línea, el portero de 38 años agregó: “He jugado varias copas y he visto equipos que de local uno dice ‘no juegan a nada’, pero te clavan un gol, defienden con orden el resultado, te ganan y te eliminan. Así es la Copa, creo que podríamos hacer algo muy bueno”.

Cabe recordar que el próximo desafío de Coquimbo Unido será contra Universidad de Chile el martes 2 de diciembre a las 18:00 horas en Santa Laura, en un duelo clave donde podría superar el récord histórico de triunfos consecutivos en Primera División.

