A pocas horas de disputar el derbi de Sevilla frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para felicitar a Erick Pulgar tras su reciente consagración en la Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el tocopillano compartió una imagen del antofagastino, destacando que ambos son oriundos de la misma región, y escribió: “Sangre nortina, flaquito”.

“Feliz por ti de corazón, del primer día que te vi en Antofagasta con tan solo 16 años, y cómo has crecido”, agregó Sánchez ad portas de salir a la cancha para afrontar el derbi andaluz en España.

Cabe recordar que el duelo entre Sevilla y Real Betis se jugará este domingo a partir de las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El duelo es válido por la fecha 14 de La Liga.