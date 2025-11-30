FOTO. “Desde el primer día que te vi...”: El emotivo mensaje de Alexis Sánchez a Erick Pulgar tras su título en la Copa Libertadores
El tocopillano utilizó sus redes sociales para felicitar a su compatriota a horas del derbi de Sevilla contra el Real Betis.
A pocas horas de disputar el derbi de Sevilla frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para felicitar a Erick Pulgar tras su reciente consagración en la Copa Libertadores 2025 con Flamengo.
A través de una historia en su cuenta de Instagram, el tocopillano compartió una imagen del antofagastino, destacando que ambos son oriundos de la misma región, y escribió: “Sangre nortina, flaquito”.
“Feliz por ti de corazón, del primer día que te vi en Antofagasta con tan solo 16 años, y cómo has crecido”, agregó Sánchez ad portas de salir a la cancha para afrontar el derbi andaluz en España.
Cabe recordar que el duelo entre Sevilla y Real Betis se jugará este domingo a partir de las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El duelo es válido por la fecha 14 de La Liga.
