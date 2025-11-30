;

FOTO. “Desde el primer día que te vi...”: El emotivo mensaje de Alexis Sánchez a Erick Pulgar tras su título en la Copa Libertadores

El tocopillano utilizó sus redes sociales para felicitar a su compatriota a horas del derbi de Sevilla contra el Real Betis.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

A pocas horas de disputar el derbi de Sevilla frente al Real Betis de Manuel Pellegrini, Alexis Sánchez utilizó sus redes sociales para felicitar a Erick Pulgar tras su reciente consagración en la Copa Libertadores 2025 con Flamengo.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el tocopillano compartió una imagen del antofagastino, destacando que ambos son oriundos de la misma región, y escribió: “Sangre nortina, flaquito”.

Revisa también:

ADN

“Feliz por ti de corazón, del primer día que te vi en Antofagasta con tan solo 16 años, y cómo has crecido”, agregó Sánchez ad portas de salir a la cancha para afrontar el derbi andaluz en España.

Cabe recordar que el duelo entre Sevilla y Real Betis se jugará este domingo a partir de las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El duelo es válido por la fecha 14 de La Liga.

ADN

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad