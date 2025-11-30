Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 30 de noviembre, y quién transmite? / Cristian Vivero Boornes

Hoy, domingo 30 de noviembre, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de esos encuentros darán continuidad a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025, dos resolverán a los finalistas de la Liguilla de Ascenso y otros dos cerrarán la jornada final de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 30 de noviembre comenzará a las 18:00 horas, con tres duelos decisivos en la pelea por evitar el descenso y que serán transmisión de ADN Deportes.

Uno de ellos será en Santa Laura, donde Unión Española enfrentará a O’Higgins. Piero Maza será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Otro juego se dará en Sausalito, lugar en que Everton se medirá ante Deportes Iquique, encuentro que tendrá como árbitro a Nicolás Gamboa y transmisión de TNT Sports.

El otro partido en simultáneo será en el Nicolás Chahuán, lugar en que Unión La Calera jugará ante Deportes Limache. Felipe González será quien impartirá justicia en el duelo, que será transmisión del canal de películas TNT.

Primera B

La Liguilla de Ascenso resolverá a los dos finalistas en simultáneo, con duelos a contar de las 20:30 horas.

Uno será en el Zorros del Desierto, donde Cobreloa buscará revertir el 2-1 de la ida ante San Marcos de Arica. Héctor Jona será el árbitro del juego, que será transmisión de TNT Sports Premium.

El otro será en el Luis Valenzuela Hermosilla, lugar en que Deportes Copiapó jugará contra Deportes Concepción tras el 1-0 penquista de la ida, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports.

Segunda División Profesional

Desde las 18:00 horas, habrá dos choques en simultáneo de la tercera categoría del balompié nacional, ambos con transmisión de La Liga 2D.

Uno será en el Municipal de Rengo, donde Real San Joaquín enfrentará a Concon National, con arbitraje de Yerko Montenegro.

El otro será en el Estadio Jorge Silva de San Fernando, donde San Antonio Unido jugará ante General Velásquez, juego que tendrá como juez a Diego Paredes.