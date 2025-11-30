Se retira un multicampeón del fútbol chileno: “Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida”

El pasado viernes, el Sindicato de Futbolista Profesionales (Sifup) reveló a los jugadores que serán parte de la octava entrega del Fondo de Retiro, donde el nombre de David Llanos estuvo presente, confirmando así su retiro de la actividad.

A días del anuncio del Sifup, el exdelantero de Universidad Católica, equipo con el que supo levantar tres títulos de Primera División y una Supercopa de Chile, comunicó en sus redes sociales el fin de su carrera como profesional a los 36 años.

En su publicación, el atacante formado en Huachipato, con pasos por Palestino, Rangers, Unión Española y varios clubes más, escribió: “Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida…”.

“Antes de todo, quiero agradecer a Dios por guiarme, darme fuerza y permitirme cumplir el sueño de dedicarme tantos años al fútbol profesional. Quiero agradecer profundamente a mi familia, que estuvo conmigo desde el primer día: en los triunfos, en las caídas, en los viajes, lesiones y sacrificios", continuó.

“Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por empujarme a seguir y por acompañarme en cada sueño que perseguí. A todas las personas que me apoyaron durante estos años —entrenadores, compañeros, kinesiólogos, utileros, dirigentes, hinchas y amigos— gracias por cada palabra, cada oportunidad y cada enseñanza", agregó.

Finalmente, Llanos dejó una emotiva reflexión sobre lo que significó el fútbol en su vida. “El fútbol me regaló momentos que nunca olvidaré; me enseñó disciplina, humildad y amor por lo que uno hace. Hoy cierro esta etapa, pero el amor por este deporte sigue intacto y sé que de alguna forma seguiré ligado a él", sentenció.