;

Se retira un multicampeón del fútbol chileno: “Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida”

A través de sus redes sociales, el exdelantero de Universidad Católica, David Llanos, confirmó el fin de su carrera como futbolista profesional a los 36 años.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El pasado viernes, el Sindicato de Futbolista Profesionales (Sifup) reveló a los jugadores que serán parte de la octava entrega del Fondo de Retiro, donde el nombre de David Llanos estuvo presente, confirmando así su retiro de la actividad.

A días del anuncio del Sifup, el exdelantero de Universidad Católica, equipo con el que supo levantar tres títulos de Primera División y una Supercopa de Chile, comunicó en sus redes sociales el fin de su carrera como profesional a los 36 años.

Revisa también:

ADN

En su publicación, el atacante formado en Huachipato, con pasos por Palestino, Rangers, Unión Española y varios clubes más, escribió: “Hoy cierro uno de los capítulos más importantes de mi vida…”.

“Antes de todo, quiero agradecer a Dios por guiarme, darme fuerza y permitirme cumplir el sueño de dedicarme tantos años al fútbol profesional. Quiero agradecer profundamente a mi familia, que estuvo conmigo desde el primer día: en los triunfos, en las caídas, en los viajes, lesiones y sacrificios", continuó.

“Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudaba, por empujarme a seguir y por acompañarme en cada sueño que perseguí. A todas las personas que me apoyaron durante estos años —entrenadores, compañeros, kinesiólogos, utileros, dirigentes, hinchas y amigos— gracias por cada palabra, cada oportunidad y cada enseñanza", agregó.

Finalmente, Llanos dejó una emotiva reflexión sobre lo que significó el fútbol en su vida. “El fútbol me regaló momentos que nunca olvidaré; me enseñó disciplina, humildad y amor por lo que uno hace. Hoy cierro esta etapa, pero el amor por este deporte sigue intacto y sé que de alguna forma seguiré ligado a él", sentenció.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad