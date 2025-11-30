;

Sevilla vs. Real Betis: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el duelo entre Alexis Sánchez y Pellegrini

El equipo del tocopillano se mide ante los dirigidos por el “Ingeniero” en una nueva edición del derbi andaluz por La Liga de España.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este domingo, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se disputa una nueva edición del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis, en un duelo que tendrá a dos chilenos como protagonistas: Alexis Sánchez y Manuel Pellegrini.

Ambos elencos se miden por la fecha 14 de La Liga de España, torneo donde los locales vienen de caer ante Espanyol, mientras que los dirigidos por “Ingeniero” llegan tras empatar contra Girona.

Revisa también:

ADN

Sánchez, quien reapareció el pasado fin de semana tras tres partidos ausente por lesión, apunta a ser titular en el equipo de Matías Almeyda, mientras que Gabriel Suazo se perderá el partido por una lesión en el sóleo.

Por su parte, Pellegrini vivirá un duelo especial. Es que además de enfrentar a sus compatriotas, el técnico chileno firmó su renovación con el Betis hasta el año 2027, por lo que afronta este derbi en medio de un ambiente de respaldo total del club.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs. Real Betis?

El derbi andaluz se disputará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver en vivo el derbi entre Sevilla y Real Betis?

El partido se transmitirá en vivo por las pantallas de DSports. También se podrá ver por streaming en la plataforma de pago DGO.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad