Sevilla vs. Real Betis: horario, canal de TV y cómo ver en vivo el duelo entre Alexis Sánchez y Pellegrini

Este domingo, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, se disputa una nueva edición del derbi andaluz entre Sevilla y Real Betis, en un duelo que tendrá a dos chilenos como protagonistas: Alexis Sánchez y Manuel Pellegrini.

Ambos elencos se miden por la fecha 14 de La Liga de España, torneo donde los locales vienen de caer ante Espanyol, mientras que los dirigidos por “Ingeniero” llegan tras empatar contra Girona.

Sánchez, quien reapareció el pasado fin de semana tras tres partidos ausente por lesión, apunta a ser titular en el equipo de Matías Almeyda, mientras que Gabriel Suazo se perderá el partido por una lesión en el sóleo.

Por su parte, Pellegrini vivirá un duelo especial. Es que además de enfrentar a sus compatriotas, el técnico chileno firmó su renovación con el Betis hasta el año 2027, por lo que afronta este derbi en medio de un ambiente de respaldo total del club.

¿Cuándo y a qué hora juega Sevilla vs. Real Betis?

El derbi andaluz se disputará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 12:15 horas de Chile, en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

¿Dónde ver en vivo el derbi entre Sevilla y Real Betis?

El partido se transmitirá en vivo por las pantallas de DSports. También se podrá ver por streaming en la plataforma de pago DGO.