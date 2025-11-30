A Erick Pulgar le preguntan por su polémica jugada en la final de la Libertadores y esto responde: DT de Palmeiras estalló

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025, luego de vencer este sábado por 1-0 a Palmeiras en la final del torneo disputada en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

Pese a jugar todo el compromiso y cumplir con una correcta labor en el mediocampo del “Mengao”, el volante chileno fue protagonista de una polémica jugada durante el primer tiempo.

Cuando se cumplió la media hora de juego, el antofagastino le propinó un fuerte planchazo a Bruno Fuchs y se salvó de la tarjeta roja. Pese a la revisión del VAR, el árbitro Darío Herrera solo le mostró la amarilla, perdonándole la expulsión, una decisión que pudo haber cambiado el desenlace del duelo.

Al término del encuentro, Pulgar conversó con la prensa brasileña y se refirió a la controvertida acción. “Aquí, si juegas una final al 100%, pasa esto. Si juegas al 10%, te expulsan. Como jugué al 100%, me quedé en la cancha. Estoy contento”, declaró el mediocampista nacional.

Además, se deshizo en elogios para su técnico Filipe Luís: “Para mí es un maestro, siempre lo digo. Para nosotros es muy importante tenerlo aquí. Su forma de ver el fútbol nos lo hace todo más fácil. Habla portugués, español, inglés, todo. Sabía cómo jugar esta Copa y ahora toca disfrutarlo".

La reacción del DT de Palmeiras

Otro de los que comentó la polémica jugada de Pulgar fue el técnico del Palmeiras, Abel Ferreira. En conferencia, el DT señaló: “La jugada de la primera parte fue extremadamente dudosa”.

“Es una jugada que podría haber cambiado el curso del partido, pero el árbitro decidió no mostrar tarjeta roja. Es un equipo bien entrenado, muy agresivo, incluso demasiado agresivo. El árbitro fue muy amable, no quería arruinar la final”, agregó de forma irónica.

Luego, en zona mixta, apuntó directamente contra el juez Herrera y el VAR: “Son dolores muy grandes. Aunque el rival, Flamengo, fue mejor en los 90′ era una falta clara para tarjeta roja".

“Un árbitro de este nivel y con VAR, no puede ser que no haya ido a revisar, porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna”, sentenció Ferreira.