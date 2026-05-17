“Vendieron baratitos sus votos”: Pamela Jiles y Giorgo Jackson protagonizan duro cruce por pacto del PDG y La Moneda

Un áspero intercambio de mensajes en la plataforma X (exTwitter) protagonizaron la diputada del Partido de la Gente (PDG), Pamela Jiles, y el exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

La controversia se desató luego de que Jiles reivindicara el acuerdo alcanzado con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, el cual asegura los 13 votos de la bancada para la megarreforma a cambio de la eliminación del IVA en medicamentos y pañales, beneficio valorado en US$ 100 millones.

La parlamentaria defendió la gestión señalando que el PDG representa a la “clase media emergente” frente a una élite que ha mentido al país.

No obstante, Jackson respondió duramente, asegurando que, a cambio de dicha devolución, el PDG estaría validando rebajas tributarias por más de US$ 3.000 millones destinadas al 1% más rico de la población. “Vendieron baratitos sus votos. Triste”, fustigó el exministro.

Con sus votos (PDG), le regalan más de US$ 3.000 millones al 1% más rico en rebajas tributarias.



Pero intentan convencer a la gente de que una devolución de US$ 100 millones (3.5% del regalo), es una gran ganancia.



No convencerán a nadie. Vendieron baratitos sus votos. Triste. https://t.co/UXrd4UngSJ — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) May 17, 2026

Acusaciones de “política del espectáculo”

El tono de la discusión escaló cuando Jiles respondió con descalificaciones personales, lo que motivó una réplica inmediata de Jackson. El exsecretario de Estado acusó a la diputada de recurrir a la mentira para desviar el foco de lo que calificó como la “peor negociación política que se tenga memoria”. Asimismo, recordó que la legisladora habría manifestado desde 2018 su convicción en la “política del espectáculo” por sobre el debate técnico.

Defensa de la Reforma Previsional

Ante los cuestionamientos surgidos en el hilo de conversación, Jackson aprovechó la instancia para defender la reforma previsional.

Es fácilmente comprobable q:

1) El proyecto inicial eliminaba las AFP. Se tuvo q acordar con la oposición.

2) Los millones de $US q menciona estarán en cuentas de cotizantes.

3) Se licitarán carteras de cotizantes (stock) para evitar captura.

4) Se creo pilar de Seguridad Social. — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) May 17, 2026

Mientras Jiles insistió en que el PDG es el único partido de trabajadores en Chile y que el resto de las colectividades sufren de descrédito, el exministro cerró su intervención reafirmando que la ciudadanía no será convencida por lo que considera una ganancia marginal en comparación con el beneficio otorgado a los grandes capitales.