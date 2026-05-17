El desahogo de Ortiz, el desquite de Vidal y la ovación a Correa: el lado B de la goleada de Colo Colo ante Ñublense / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

Colo Colo tuvo su rendimiento ofensivo más lúcido del año al imponerse a Ñublense por 6-2 en el Monumental.

ADN.CL estuvo presente en el recinto de Pedreros y acá te contamos lo que no se vio por TV.

El desahogo de Ortiz

Colo Colo salió decidido a golpear desde el arranque y, en los primeros minutos, generó al menos tres ocasiones claras para abrir la cuenta. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones de Nicolás Pérez evitaron el festejo albo. Cada oportunidad desperdiciada provocó la visible frustración de Fernando Ortiz, quien se tomó la cabeza y bajó la mirada con evidente molestia en la banca.

Pero el alivio llegó rápido para el “Tano”. Tras el gol de Leandro Hernández, que significó el 1-0 parcial del “Cacique”, el entrenador explotó en celebración: levantó ambos brazos y gritó con fuerza un tanto que también significó un desahogo personal, luego de una semana marcada por las críticas tras la derrota ante Coquimbo Unido que le costó el liderato de la Copa de la Liga.

Las constantes órdenes a Jeyson Rojas

Jeyson Rojas fue uno de los jugadores que más instrucciones recibió desde la banca alba. Ortiz y su cuerpo técnico le pidieron reiteradamente que se proyectara en ataque y tuviera mayor protagonismo por la banda derecha.

Incluso, algunos hinchas se sumaron a la exigencia desde las tribunas. “¡Estás escondido, hueón!”, le gritó un fanático desde el sector Océano durante el primer tiempo, en medio de la molestia por su escasa participación ofensiva. Eso sí, el lateral reaccionó en el complemento y elevó considerablemente su nivel.

El primer festejo de Joaquín Sosa

Tras un tiro de esquina desde la derecha, Joaquín Sosa apareció en el área para marcar el 2-0 y celebrar su primer gol con la camiseta de Colo Colo. En medio de los festejos, el zaguero uruguayo fue abrazado por su compañero de zaga Jonathan Villagra, aunque el momento más especial llegó segundos más tarde.

Cuando regresaba hacia su campo, el defensor apuntó directamente hacia Fernando Ortiz. El técnico respondió levantando ambos puños y celebrando con intensidad el tanto del charrúa, en una especial escena entre el DT y el zaguero.

Ortiz celebró como un jugador más

En el inicio del segundo, Javier Correa anotó el tercer gol de la noche y provocó una llamativa reacción de Ortiz, quien dejó la zona técnica para correr hasta el tiro de esquina y abrazarse efusivamente con el delantero argentino.

El técnico celebró como un futbolista más antes de volver rápidamente a su lugar en la banca. Con el correr de los minutos, y especialmente tras el segundo descuento de Ñublense, el “Tano” volvió a mostrarse mucho más contenido y atento al desarrollo del partido.

La rápida revancha de Vidal

Arturo Vidal pasó de la frustración al desahogo en cuestión de minutos. El volante de 38 años marcó un autogol que significó el 3-2 parcial para Ñublense y encendió momentáneamente la incertidumbre en Macul.

Sin embargo, el “King” tuvo revancha inmediata. Poco después sacó un grqn remate desde fuera del área para marcar el 4-2 y desatar nuevamente la fiesta alba. El festejo también se robó las miradas: Javier Correa se arrodilló para que Vidal apoyara uno de sus botines sobre su rodilla, mientras simulaba lustrarle los zapatos.

El broche de oro para Vidal llegó sobre el final del partido, cuando fue sustituido bajo los aplausos de todo el Estadio Monumental.

La otra gran ovación para Correa

El goleador argentino cerró una noche redonda en Macul convirtiendo de penal el 5-2 para Colo Colo. Eso sí, tras ejecutar desde los doce pasos, el atacante acusó molestias físicas y fue reemplazado por Yastin Cuevas. Pese a ello, abandonó el terreno de juego bajo una estruendosa ovación de los hinchas, que reconocieron su gran desempeño ante el elenco de Chillán.