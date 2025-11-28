;

Rafael Cavada desde Complejo Chacalluta en Arica: “Nos dicen que desde el lado peruano dejan pasar o reciben a los inmigrantes a cambio de un soborno”

Inmigrantes enfrentan falta de documentos y riesgo sanitario en la frontera, mientras autoridades chilenas y peruanas buscan soluciones.

Martín Neut

Rafael Cavada desde Complejo Chacalluta en Arica

Rafael Cavada desde Complejo Chacalluta en Arica

11:47

Decenas de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, se concentraron en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en Arica y Parinacota, buscando salir de Chile.

El éxodo se habría acelerado tras declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien prometió expulsar a inmigrantes irregulares.

En el paso se registró una barricada de parte de los extranjeros que intentaban salir de Chile. Lo anterior obligó a Carabineros hacerse presente en el lugar.

La entrada a Perú se ha visto limitada por la falta de documentos, mientras el presidente José Jerí decretó estado de emergencia y envió a las Fuerzas Armadas a los pasos fronterizos ante la crisis migratoria y de seguridad.

Frontera entre Peru y Chile / Pablo Ovalle Isasmendi

La corrupción en la zona

Desde Arica, el periodista Rafael Cavada, conductor de La Prueba de ADN, advirtió que existe el riesgo de un gran bloqueo: “Eso primero genera un problema de cómo los vas a tener esperando en el medio del desierto sin una instalación apropiada, me refiero a baños, a asistencia de salud y agua”.

Cavada también señaló que “hay una cuota evidentemente de política contingente en la declaración del presidente de Perú” y que, para él, esa es “la razón por la cual no va a ceder al menos prontamente en su postura”.

Cavada también mencionó un factor crítico: la corrupción. “Todo el mundo acá, peruanos y chilenos, nos dicen que desde el lado peruano dejan pasar o reciben a los inmigrantes a cambio de un soborno”, dijo el periodista tras hablar con gente de la zona.

Frontera entre Peru y Chile / Pablo Ovalle Isasmendi

Carabineros evitó enfrentamientos

“Acá también está involucrado el problema de la corrupción dentro de la guardia, porque antes eran solamente policías, pero ahora van a haber también militares”, explicó el comunicador.

El periodista destacó además la labor de Carabineros: “El problema se ha podido resolver in situ gracias a la buena acción de Carabineros, que impidió enfrentamientos, habló con ambas partes y finalmente los convenció de volver a Chile”.

El desarrollo de la crisis dependerá de la llegada de más personas, las medidas que adopten las autoridades y la acción diplomática del gobierno en Santiago.

