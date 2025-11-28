Rafael Cavada desde Complejo Chacalluta en Arica: “Nos dicen que desde el lado peruano dejan pasar o reciben a los inmigrantes a cambio de un soborno”
Inmigrantes enfrentan falta de documentos y riesgo sanitario en la frontera, mientras autoridades chilenas y peruanas buscan soluciones.
Rafael Cavada desde Complejo Chacalluta en Arica
11:47
Decenas de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, se concentraron en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en Arica y Parinacota, buscando salir de Chile.
El éxodo se habría acelerado tras declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast, quien prometió expulsar a inmigrantes irregulares.
En el paso se registró una barricada de parte de los extranjeros que intentaban salir de Chile. Lo anterior obligó a Carabineros hacerse presente en el lugar.
La entrada a Perú se ha visto limitada por la falta de documentos, mientras el presidente José Jerí decretó estado de emergencia y envió a las Fuerzas Armadas a los pasos fronterizos ante la crisis migratoria y de seguridad.
La corrupción en la zona
Desde Arica, el periodista Rafael Cavada, conductor de La Prueba de ADN, advirtió que existe el riesgo de un gran bloqueo: “Eso primero genera un problema de cómo los vas a tener esperando en el medio del desierto sin una instalación apropiada, me refiero a baños, a asistencia de salud y agua”.
Cavada también señaló que “hay una cuota evidentemente de política contingente en la declaración del presidente de Perú” y que, para él, esa es “la razón por la cual no va a ceder al menos prontamente en su postura”.
Cavada también mencionó un factor crítico: la corrupción. “Todo el mundo acá, peruanos y chilenos, nos dicen que desde el lado peruano dejan pasar o reciben a los inmigrantes a cambio de un soborno”, dijo el periodista tras hablar con gente de la zona.
Carabineros evitó enfrentamientos
“Acá también está involucrado el problema de la corrupción dentro de la guardia, porque antes eran solamente policías, pero ahora van a haber también militares”, explicó el comunicador.
El periodista destacó además la labor de Carabineros: “El problema se ha podido resolver in situ gracias a la buena acción de Carabineros, que impidió enfrentamientos, habló con ambas partes y finalmente los convenció de volver a Chile”.
El desarrollo de la crisis dependerá de la llegada de más personas, las medidas que adopten las autoridades y la acción diplomática del gobierno en Santiago.
