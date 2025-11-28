“Debería tomar un avión y hacerse cargo”: Kast emplaza al Presidente Boric ante aumento de tensión en la frontera

La crisis migratoria en Chile sigue siendo uno de los puntos más relevantes de la agenda a nivel nacional, generando discusión entre la ciudadanía y, por supuesto, dentro de la clase política.

Bajo este contexto, durante las últimas horas se ha estado viviendo un tenso episodio en la frontera con Perú que agudiza la situación y no deja indiferente a nadie, poniendo sobre la mesa una vez más un sinfín de aristas a discutir.

En este escenario, que además está marcado por las campañas de la segunda vuelta por las Elecciones Presidenciales 2025, el candidato de oposición, José Antonio Kast, le envió un mensaje directo al Presidente Gabriel Boric.

“En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo, usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que le diga a sus asesores que le informen la situación”, comenzó su emplazamiento desde la zona sur del país.

“Es tan grave, que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”, señaló.

Además, el representante de la derecha aprovechó la instancia para reiterar un mensaje directo a los inmigrantes, algo que ha sido estandarte en su campaña.

“A los inmigrantes irregulares en Chile, les digo que quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria”, advirtió.

Asimismo, José Antonio les indica que, “si es que en algún momento quieren ingresar a Chile, por la puerta, no pueden tener ninguna falta ni irregularidad en nuestra nación”.

“Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia, con lo que tienen, con lo puesto”, sentenció.