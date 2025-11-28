;

Tres fallas en un día para Metro: nueva interrupción en Línea 5 reduce recorrido entre Ñuble y Plaza de Maipú

La emergencia en estación Mirador genera cortes durante la hora punta y mantiene a pasajeros enfrentando retrasos mientras continúan los trabajos técnicos.

Martín Neut

interrupciones de servicio en menos de 24 horas.

La más reciente ocurrió durante la hora punta de la tarde en la estación Mirador de la Línea 5, donde un incidente grave en las vías obligó a suspender el funcionamiento en parte del trazado.

De manera temporal, el servicio sólo se mantiene operativo entre Ñuble y Plaza de Maipú, dejando fuera el tramo que comprende desde Mirador hasta Vicente Valdés.

La situación ha generado importantes complicaciones para los usuarios, quienes han debido recurrir a buses y otros medios de transporte ante la ausencia de alternativas formales de refuerzo.

Desde Metro no se han entregado aún detalles sobre el origen del incidente en Mirador ni sobre los tiempos estimados de normalización, aunque equipos técnicos trabajan en el lugar para restablecer el servicio lo antes posible.

