Conductor se dio a fuga tras ignorar luz roja y chocar con un motorista de Carabineros en Pudahuel

El automovilista fue alcanzado por personal policial a pocas cuadras, mientras el afectado recibió atención de urgencia.
Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este viernes en Pudahuel dejó a un motorista de Carabineros lesionado, luego de que un automóvil lo impactara en la intersección de avenida La Estrella con calle El Estribo, alrededor de las 15:30 horas.
En un comienzo se reportó un posible atropello, pero personal policial aclaró que se trató de una colisión.
El conductor del vehículo habría ignorado la luz roja del semáforo y chocó de lleno al funcionario, quien resultó herido, aunque permaneció consciente y fuera de riesgo vital. Tras la emergencia, fue trasladado al SAR de La Estrella para su evaluación médica.
El responsable del choque intentó huir, pero fue interceptado y detenido a pocas cuadras del lugar gracias a un rápido despliegue policial.
El tránsito estuvo suspendido por varios minutos, generando una importante congestión en el sector, pero finalmente fue restablecido.
