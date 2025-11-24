;

Kast exige presencia del Presidente Boric en Arica tras decisión peruana de militarizar frontera

El republicano pidió reacción rápida del Ejecutivo ante la medida adoptada en Lima y recalcó efectos regionales por su anuncio sobre expulsiones.

Martín Neut

José Antonio Kast

José Antonio Kast / VICTOR HUENANTE

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) instó al Presidente Gabriel Boric a trasladarse “de inmediato” a Arica, luego de que el gobierno peruano anunciara un estado de emergencia y la militarización de las zonas limítrofes con Chile ante el incremento del flujo migratorio proveniente desde el norte.

El presidente interino de Perú, José Jeri, sostuvo que su país debe evitar que las fronteras “sean consideradas coladeras” y remarcó que el Estado necesita una “presencia real que genere impacto y desarrollo”.

Revisa también:

ADN

La medida, según explicó Lima, responde a un aumento de personas que dejan Chile rumbo a naciones vecinas.

Kast relacionó directamente ese movimiento migratorio con sus propuestas de expulsar a quienes ingresaron de forma irregular.

“Requiere la presencia del Presidente”

“Nosotros le hemos señalado que nadie más va a entrar por la ventana a Chile”, afirmó, planteando que su postura ya estaría teniendo efectos en la región. “Perú tomó una determinación (…) porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile”, dijo.

En ese marco, llamó al Mandatario a enfrentar la contingencia en terreno. “Esta situación requiere la presencia del Presidente de la República”, sostuvo. “Él señaló que iba a gobernar hasta el último día”.

El abanderado también pidió a los países vecinos “actuar con responsabilidad” y facilitar el tránsito de quienes buscan regresar a sus lugares de origen. Paralelamente, evitó profundizar en la polémica por su ausencia en un debate televisado, asegurando que “eso no le va a solucionar los problemas reales a las personas”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad