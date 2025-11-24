Kast exige presencia del Presidente Boric en Arica tras decisión peruana de militarizar frontera

El candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) instó al Presidente Gabriel Boric a trasladarse “de inmediato” a Arica, luego de que el gobierno peruano anunciara un estado de emergencia y la militarización de las zonas limítrofes con Chile ante el incremento del flujo migratorio proveniente desde el norte.

El presidente interino de Perú, José Jeri, sostuvo que su país debe evitar que las fronteras “sean consideradas coladeras” y remarcó que el Estado necesita una “presencia real que genere impacto y desarrollo”.

La medida, según explicó Lima, responde a un aumento de personas que dejan Chile rumbo a naciones vecinas.

Kast relacionó directamente ese movimiento migratorio con sus propuestas de expulsar a quienes ingresaron de forma irregular.

“Requiere la presencia del Presidente”

“Nosotros le hemos señalado que nadie más va a entrar por la ventana a Chile”, afirmó, planteando que su postura ya estaría teniendo efectos en la región. “Perú tomó una determinación (…) porque había aumentado el flujo migratorio de salida de Chile”, dijo.

En ese marco, llamó al Mandatario a enfrentar la contingencia en terreno. “Esta situación requiere la presencia del Presidente de la República”, sostuvo. “Él señaló que iba a gobernar hasta el último día”.

El abanderado también pidió a los países vecinos “actuar con responsabilidad” y facilitar el tránsito de quienes buscan regresar a sus lugares de origen. Paralelamente, evitó profundizar en la polémica por su ausencia en un debate televisado, asegurando que “eso no le va a solucionar los problemas reales a las personas”.