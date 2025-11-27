“Les habría dicho que se vayan al diablo”: El brutal morbo que existe en McLaren con miras al GP de Qatar de Fórmula 1

Este viernes por la noche en el Medio Oriente, arranca el Gran Premio de Qatar 2025 de la Fórmula 1, instancia donde Lando Norris tiene la primera opción para consagrarse como campeón del mundo entre los pilotos.

Sin embargo, la fiesta del británico no depende exclusivamente de él. Debe esperar que Max Verstappen y Oscar Piastri, su compañero en McLaren, enreden puntos.

Por lo mismo, la prensa europea aseguró que este jueves, en la previa de arrancar oficialmente el fin de semana en la máxima categoría, la mesa directiva e ingenieros de McLaren se sentaron a la mesa y le pidieron a Piastri “ayudar” a Lando para quedarse con la corona, esto deteniendo o haciendo perder segundo a Max Verstappen.

Sin embargo, la respuesta del australiano fue tajante: “tuvimos una brevísima discusión al respecto, y la respuesta es no. Sigo igualado a puntos con Max y tengo bastantes posibilidades de seguir ganando si las cosas van como yo quiero, así que, sí, así es como jugaremos“, aseguró.

El otro protagonista de la historia, tampoco se quedó callado: “si eso me lo hubieran dicho a mí, no me habría presentado. Le habría dicho que se vaya al diablo. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas por ello, incluso si estás detrás", comentó Max Verstappen.

Tras el GP de Las Vegas, Lando Norris es líder con 390 puntos, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen, ambos con 366 unidades, por lo que esas 24 unidades que tiene de diferencia lo hacen probarse la corona del campeonato.

Para que Lando Norris se consagre campeón, solo necesita conseguir dos puntos más que Piastri y Verstappen, independiente el lugar en el que terminen. Si aquello no pasa, Lando podrá ser campeón, siendo segundo en Qatar y Abu Dabi, o siendo tercero en ambas carreras, siempre y cuando Piastri y Verstappen no ganen los 58 puntos que restan.